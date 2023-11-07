8 ноября «Бавария» на своем поле примет «Галатасарай» в матче группы А Лиги чемпионов. Встреча пройдет в среду на стадионе «Альянц Арена» в городе Мюнхен (Германия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Галатасарай» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru покажет в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию противостояния ЛЧ «Бавария» — «Галатасарай». Начало — в 22.45 мск.

Мюнхенский клуб с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А. Турецкая команда с 4 баллами располагается на второй строчке.

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