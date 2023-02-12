Мбаппе принял участие в тренировке «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в воскресенье, 12 февраля, в тренировке основного состава команды, сообщает L'Equipe.

Таким образом, футболист сохраняет шанс принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра состоится 14 февраля.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 команда дошла до финала турнира, где проиграла «Баварии» (0:1).