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Сегодня, 18:45

«Милан» — «Ньюкасл»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Милан» сыграет с «Ньюкаслом» в групповом турнире Лиги чемпионов 19 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Оливье Жиру (ФК «Милан»).
Фото Reuters
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«Милан» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца («Сан-Сиро») в Милане (Италия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Милан» — «Ньюкасл» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2». Начало трансляции — в 19.30 мск. Также за игрой «Милан» — «Ньюкасл» можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ньюкасл Юнайтед

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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