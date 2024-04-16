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Лига чемпионов

Сегодня, 16:34

Мостовой считает, что Хави не уйдет из «Барселоны»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем главного тренера «Барселоны» Хави.

«У «Барсы» есть преимущество — победа в первой игре. «Барселона» тоже скучает по победам в Лиге чемпионов, когда Лионель Месси на себе ее возил ко всем трофеям. Ответная встреча вызывает большой интерес, потому что «ПСЖ» сдаваться не будет. Хочу отметить, что на последних минутах я увидел поникший Париж. Не увидел такого натиска, что делают команды к концу матча. Будто «ПСЖ» смирился с поражением. Вот и интересно: сможет ли «ПСЖ» встряхнуться после поражения на поле «Барселоны»?

 
Килиан Мбаппеи ликующие игроки &laquo;Барселоны&raquo;. У «ПСЖ» есть один способ пройти «Барселону» в Лиге чемпионов. Но Энрике вряд ли им воспользуется

Хави не уйдет. Когда они проигрывали, не было результатов. Да, он объявил об уходе. Но одно дело, когда ты уходишь или клуб тебя убирает. Это же не Абаскаль, которого убирают и убрать не могут. Хави — величайший футболист в истории «Барселоны». Любое слово, которое он скажет, 10 раз расшифруется. Таких людей нужно слушать в футболе!» — приводит слова Мостового ODDS.ru.

44 летний испанец в январе 2024 года объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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