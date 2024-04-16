Кейн: «У «Баварии» есть прекрасная возможность сыграть в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил шансы клуба на попадание в финал Лиги чемпионов.

«У нас есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов, и это отличная возможность для нас», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск. Первая игра закончилась со счетом 2:2. В составе мюнхенцев голами отличились Серж Гнабри и Гарри Кейн. У лондонцев мячи забили Леандро Троссар и Букайо Сака.