«Ньюкасл» встретится с «Миланом» в рамках Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Ньюкасл» — «Милан» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

В группе F клуб англичане и итальянцы набрали одинаковое количество очков — по 5. Но «Ньюкасл» опережает по дополнительным показателям и занимает 3-е место. «Милан» находится на последней строчке в квартете.

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