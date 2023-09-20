Проведель: «Такие вечера запоминаются на всю жизнь»

Вратарь «Лацио» Иван Проведель прокомментировал ничью с «Атлетико» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Проведеля.

Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол в турнире. До него это удалось только Синану Болату из «Стандарта» в 2009 году.