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Лига чемпионов

Сегодня, 00:49

Проведель: «Такие вечера запоминаются на всю жизнь»

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Проведель.
Фото Reuters
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Вратарь «Лацио» Иван Проведель прокомментировал ничью с «Атлетико» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Такие вечера запоминаются на всю жизнь. Я очень рад, что мы вытянули матч, в котором не заслуживали поражения. Я пока не осознал случившееся, позже пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко мы заработали по праву, теперь нужно двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Проведеля.

Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол в турнире. До него это удалось только Синану Болату из «Стандарта» в 2009 году.

Иван Проведель забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Атлетико&raquo;. Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 90+5-й минуте матча с «Атлетико»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039187--lazio-vs-atletico-de-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лацио
Иван Проведель
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