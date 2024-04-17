«Манчестер Сити» — «Реал»: Холанн, Винисиус, Беллингем и Де Брейне выйдут с первых минут

«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родриго, Де Брейне, Бернарду, Фоден, Грилиш, Холанн.

Запасные: Ортега, Карсон, Стоунз, Аке, Ковачич, Доку, Альварес, Нуньеш, Бобб, Льюис.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Запасные: Кепа, Фран, Милитао, Васкес, Фран Гарсия, Себальос, Модрич, Гюлер, Диас, Хоселу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей среды в ЛЧ.