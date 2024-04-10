Игрок «Манчестер Сити» Родри — о поле «Бернабеу»: «Оно было не очень хорошим и немного навредило нам»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил состояние поля «Реала» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).

«Поле было не очень хорошим. Учитывая то, как мы играем, это немного навредило нам. Мы не оправдываемся, но это неправильно. Часто сверху вы не видите этого, иногда кажется, что с газоном все в порядке, а на поле понимаешь, что это не так. Мяч застревал, скакал. Но повторюсь, это не оправдание. «Бернабеу» всегда был хорош, тут всегда создают лучшие условия, в этом смысле у нас нет претензий», — цитирует Родри Marca.

Ответная игра между командами состоится в Манчестере 17 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

На данный момент «Манчестер Сити» с 70 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Реал» с 75 баллами лидирует в чемпионате Испании.