Роджерс: «Уровень футбола «Селтика», особенно в первый час матча с «Атлетико», был очень высоким»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал ничью с «Атлетико» (2:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы великолепно сыграли. Уровень нашего футбола, особенно в первый час, был очень высоким, а ведь мы играли против потрясающей команды. Мы доставили мадридцам массу проблем. И наша связь с болельщиками была великолепной», — цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса.

«Атлетико» набрал 5 очков и занимает 2-е место в группе Е. «Селтик» идет на четвертой строчке (1 очко).