Руди Гарсия: «Реал» удачно подписал Беллингема на замену Бензема»

Сегодня, 19:00
Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал предстоящий матч с «Реалом» в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Мы лидеры группы наравне с «Реалом». У мадридцев уникальный состав. У них есть как минимум 10 игроков, которые играли в победном финале ЛЧ против «Ливерпуля».
Они удачно подписали Беллингема на замену Бензема, хоть он и занимает другую позицию. В их команде есть Хоселу.
Я не знаю какой состав выберет Анчелотти, поэтому мы должны сосредоточиться на себе», — сказал Гарсия на пресс-конференции.
«Наполи» примет «Реал» 3 октября. Начало — в 21.45 мск.