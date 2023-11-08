Сакки восхитился игрой Жиру в матче «Милана» против «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки оценил игру форварда команды Оливье Жиру в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1)

«Жиру нанес идеальный удар по своей точности, силе и времени. Он переиграл в воздухе Шкриньяра, который и сам прекрасно играет головой. Прошедший матч — сигнал надежды для всех на «Сан-Сиро», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

«Милан» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли с 5 очками поднялась на третье место в группе F. «ПСЖ» (6 очков) идет вторым в квартете, отставая от лидирующей «Боруссии» на 1 очко.