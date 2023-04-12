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Лига чемпионов

Сегодня, 13:42

Семин считает, что у «Баварии» нет шансов в ответном матче против «Манчестер Сити»

Дайот Упамекано и Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал победу «Манчестер Сити» над Баварией (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сложный матч. На мой взгляд, играли две команды, претендующие на победу в Лиге чемпионов. Наверное, в какой-то момент удача была на стороне «Манчестер Сити». Горожане использовали преимущество в один мяч после первого тайма. Конечно, была грубая ошибка центрального защитника «Баварии». Есть ли шансы у мюнхенцев в ответном матче? Мне кажется, что шансов нет. Стоило ли назначать Томаса Тухеля? Результаты в конце сезона покажут, правильно или неправильно все это было», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Юрий Семин
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