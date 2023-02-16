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Лига чемпионов

Сегодня, 20:30

Серхио Рамос извинился перед фотографом за то, что толкнул его

Иван Шитик
Корреспондент
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Фотограф Маркус Гиллиар написал в социальных сетях, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос извинился перед ним за инцидент после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Вчера Серхио Рамос лично связался со мной и извинился за свое поведение. Извинения приняты, дело закрыто», — написал фотограф.

Сам футболист сделал репост записи Гиллиара.

«Спасибо, Маркус», — написал испанец.

После игры футболисты «ПСЖ» подошли к трибуне с болельщиками парижан и поблагодарили их аплодисментами. В это время игроков окружили фотографы, один из которых немного подтолкнул Рамоса, после чего испанец оттолкнул его.

Ответный матч «Бавария» — «ПСЖ» пройдет 8 марта в Мюнхене.

Серхио Рамос
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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