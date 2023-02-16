Серхио Рамос извинился перед фотографом за то, что толкнул его

Сегодня, 20:30
Фотограф Маркус Гиллиар написал в социальных сетях, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос извинился перед ним за инцидент после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).
«Вчера Серхио Рамос лично связался со мной и извинился за свое поведение. Извинения приняты, дело закрыто», — написал фотограф.
Сам футболист сделал репост записи Гиллиара.
«Спасибо, Маркус», — написал испанец.
После игры футболисты «ПСЖ» подошли к трибуне с болельщиками парижан и поблагодарили их аплодисментами. В это время игроков окружили фотографы, один из которых немного подтолкнул Рамоса, после чего испанец оттолкнул его.
Ответный матч «Бавария» — «ПСЖ» пройдет 8 марта в Мюнхене.