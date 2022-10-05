Симон Миньоле отреагировал на победу «Брюгге» над «Атлетико»

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле поделился эмоциями от победы над «Атлетико» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад за болельщиков и за команду. Уже в прошлой Лиге чемпионов болельщики верили в нас. Но мы не смогли дать им то, чего хотели. Рад, что по крайней мере сейчас нам удалось подарить им этот вечер. Хочется верить, что команда продолжит играть так же хорошо», — цитирует Миньоле сайт УЕФА.

«Брюгге» набрал 9 очков после трех игр в Лиге чемпионов в этом сезоне, что является рекордом для бельгийской команды после первого круга групповой стадии, а также лучшим результатом на групповой стадии.

В следующем туре Лиги чемпионов «Брюгге» вновь сыграет против «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде.