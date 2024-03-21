Тчуамени заявил, что в «Реале» рады возможности сыграть с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, как в команде отреагировали на «Манчестер Сити» — соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал» не может бояться соперника. Мы, наоборот, очень рады снова сыграть с «Манчестер Сити». Мы хотим отомстить им», — цитирует Тчуамени Foot11.

Первые матчи 1/4 финала турнира состоятся 9 и 10 апреля, ответные пройдут 16 и 17 апреля.

В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» победил «Лейпциг» по сумме двух матчей (1:0; 1:1), а «Манчестер Сити» прошел «Копенгаген» (3:1; 3:1).