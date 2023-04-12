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Лига чемпионов

Сегодня, 01:03

Тухель: «Я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я все еще никак не могу принять итоговый результат: нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким. Полагал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 2:0. Не стремлюсь преуменьшить этот результат; я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo; радуются победе над &laquo;Баварией&raquo;. Гвардиола втоптал в газон Тухеля. «Бавария» Томаса пока сырая
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037770--man-city-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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