У Мхитаряна диагностировано мышечное растяжение после матча с «Миланом»

«Интер» опубликовал заявление по поводу состояния здоровья полузащитника команды Генриха Мхитаряна.

Армянский футболист получил травму в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана» (1:0, первая игра — 2:0). Он был заменен на 44-й минуте.

«Сегодня утром Генрих Мхитарян прошел обследования. У полузащитника «нерадзурри» растяжение передней прямой мышцы левого бедра. Его состояние будет повторно оценено в ближайшие дни», — говорится в заявлении клуба.

В финале ЛЧ «Интер» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.