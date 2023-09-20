У вратаря «Милана» Меньяна выявлено растяжение мышц бедра

Вратарь «Милана» Майк Меньян сегодня утром прошел МРТ, которое не выявило у него серьезной травмы, сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.

Меньян в матче 1-го тура группового турнира ЛЧ против «Ньюкасла» (0:0) был заменен на 79-й минуте после того, как сел на газон и показал тренеру, что не в состоянии продолжить игру. Его заменил Марко Спортьелло.

По информации журналиста, у Меньяна диагностировано растяжение мышц левого бедра. За развитием ситуации будет вестись ежедневное наблюдение.

«Милан» и «Ньюкасл» набрали по 1 очку в группе F. Следующий матч «россонери» проведут 4 октября на выезде с дортмундской «Боруссией», а «сороки» в этот же день примут «ПСЖ».