Тухель: «Бавария» не хочет просто участвовать в ЛЧ, мы хотим пройти как можно дальше»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что играть в Лиге чемпионов это привилегия для команд.

«Играть при свете прожекторов во вторник и среду — это привилегия. Я не хочу, чтобы эти вечера становились обыденными. Хочется, чтобы они были особенными. Мы не хотим просто участвовать, хотим пройти как можно дальше. Приходится справляться с давлением, зато не скучно. Матчи группового этапа — это всегда вызов, независимо от соперника. Мы начинаем топовым поединком, поединком между двумя европейскими грандами», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

20 сентября «Бавария» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сыграет дома с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22.00 мск.

Ранее сообщалось, что Тухель пропустит этот матч из-за красной карточки, которую получил в прошлом сезоне в ответном четвертьфинальном матче против «Манчестер Сити» (1:1).