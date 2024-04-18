Брандт, Дембеле, Киммих и Вальверде претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 16 и 17 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала.

На почетное звание претендуют Юлиан Брандт («Боруссия»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Джошуа Киммих («Бавария») и Федерико Вальверде («Реал»).

На этой неделе дортмундская «Боруссия» обыграла «Атлетико» (4:2), «ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1), «Реал» по пенальти победил «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3), а «Бавария» выиграла у «Арсенала» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.