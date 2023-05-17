Уокер — о противостоянии с Винисиусом: «Во время матча это настоящая рубка»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов рассказал о противостоянии с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

«Боксеры после боя всегда жмут друг другу руки. Именно так было у меня с Винисиусом Жуниором. После финального свистка ты демонстрируешь сопернику уважение, но во время матча это настоящая рубка», — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в среду, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1.