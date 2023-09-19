«Лейпциг» победил «Янг Бойз» на выезде в первом туре Лиги чемпионов

«Лейпциг» обыграл «Янг Бойз» на выезде в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 3:1.

На 3-й минуте защитник гостей Мохамед Симакан открыл счет. Француз стал автором первого гола группового турнира Лиги чемпионов-2023/24.

На 33-й минуте форвард хозяев Мешак Элиа сравнял счет, затем на 73-й минуте отличился полузащитник «Лейпцига» Ксавер Шлагер, а на 90+2-й минуте — нападающий немецкой команды Беньямин Шешко.

«Лейпциг» и «Янг Бойз» выступают в группе G. Во вторник, 19 сентября состоится второй матч в этой группе — «Манчестер Сити» сыграет дома против «Црвены Звезды».

«Лейпциг» в следующем туре встретится на своем поле с «Манчестер Сити» 4 октября. В этот же день «Янг Бойз» сыграет против «Црвены Звезды» на выезде.