Кунде: «Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Трудно играть вдесятером против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них. Мы старались, у нас были шансы, но когда теряешь человека, все становится сложнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Кунде.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».