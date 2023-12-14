Теперь «Барселона» проиграла «Антверпену», «Ман Сити» без Холанна привели к победе юниоры

Сегодня, 01:40
В кои-то веки игра «Барселоны» не находилась в центре внимания. Каталонцы гарантировали себе первое место и в гостях у аутсайдера группы им не требовалось прыгать выше головы. Но все равно стало интересно уже с первых минут. Во-первых, Хави представил очередного юного таланта, выпустив в старте 17-летнего Форта. Во-вторых, в первой же атаке ворота сине-гранатовых поразил Вермерен, который значится в числе потенциальных новичков «Барсы».
Отыгрались же гости благодаря голу, который подготовил классный пас Ямаля. Давненько он не переписывал историю, но в среду форварду это удалось, ведь в Лиге чемпионов 16-летние футболисты прежде не отмечались результативными передачами. Проблема же заключалась в том, что это был единственный удар гостей за первый тайм. «Антверпен» выглядел куда активнее и во второй половине вернул себе лидерство, вынудив Ориоля Ромеу допустить уже вторую результативную ошибку. И это еще «Барсе» не осложнили задачу, так как после подсказки ВАР сходивший к монитору арбитр отменил удаление Сержи Роберто.
В равных составах фаворит, казалось, спасся благодаря заменам. Опытный Гюндоган навесил со штрафного на голову 17-летнему Гиу. Развязка? Как бы не так. В отличие от «Реала», который накануне — и тоже без турнирной мотивации — одержал волевую победу, каталонцы ухитрились пропустить от начавшего с центра соперника в третий раз. В Антверпене теперь праздник — можно объявлять 13 декабря Днем первой победы в ЛЧ. Ну а Хави есть, о чем задуматься. Первое место есть, но второе поражение за несколько дней снова получилось крайне болезненным.
Ну а в параллельном матче на «Драгау» началось без сюрпризов — с голевой атаки «Порту», которую начал длинным пасом Пепе, а завершил выведенный Эванилсоном на пустой угол Галено. Правда, в дальнейшем игра складывалась не банально, а почти вся защита хозяев словно выключилась, среагировав на поднятый фланг лайнсмена. Но свисток не прозвучал, и эпизод с выводом на пустые ворота Сикана нужно было доигрывать до конца. Вроде бы прописная истина, однако, забыв о ней, «драконы» поплатились, так как ВАР в процессе проверки эпизода никакого положения «вне игры» не обнаружил.
Ничья, впрочем, не устраивала отправившийся в Лигу Европы «Шахтер». Остаться в ЛЧ можно было лишь в случае победы, а «Порту» вызвавший недовольство гол гостей только дополнительно мотивировал. Еще до перерыва Галено — уже атакуя с дальней дистанции — вернул своей команде лидерство в счете, а во второй половине передача героя матча помогла отличиться Тареми. Дальше была открытая игра, в которой Пепе обновил собственный рекорд. Теперь отметка самого возрастного гола главного еврокубка поднята на отметку 40 лет и 290 дней.
Группа H
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Барселона
|
6
|
4
|
0
|
2
|
12-6
|
12
|
2. Порту
|
6
|
4
|
0
|
2
|
15-8
|
12
|
3. Шахтер
|
6
|
3
|
0
|
3
|
10-12
|
9
|
4. Антверпен
|
6
|
1
|
0
|
5
|
6-17
|
3
Единственная группа, где все команды после пяти туров уже знали свои итоговые места, превратила игровой день в поле экспериментов. А так как «Манчестер Сити» ждет поездка на клубный чемпионат мира, Хосеп Гвардиола устроил мощную ротацию. В Белграде вышел состав, который скорее можно увидеть на ранних стадиях английских кубков. Там, где шанс дается своим воспитанникам, и они в итоге обеспечили чемпионам Англии стопроцентный результат по итогам группового турнира.
Особенно усердствовал 20-летний Хэмилтон, который запомнит премьеру в главной команде на всю жизнь. Именно он открыл счет, раскачав защитника и с острого угла вогнав мяч под перекладину. И он же после гола сократившего отставание экс-полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома (у корейца еще и результативная подача углового) заработал пенальти, который реализовал появляющийся на поле по большим праздникам Филлипс.
Возможно, это его последний гол за «Сити» в преддверии ожидаемой январской смены команды. Зато у Хэмилтона и у исполнившего крутое соло в случае со вторым голом Бобба все впереди. Как и у форварда «Црвены Звезды» Миятовича, который значится в списке потенциальных новичков «Зенита». В среду, правда, форвард оплошал, и даже офсайд не оправдывает попадание с метра не в пустой угол, а в штангу.
Группа G
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Манчестер Сити
|
6
|
6
|
0
|
0
|
18-7
|
18
|
2. Лейпциг
|
6
|
4
|
0
|
2
|
13-10
|
12
|
3. Янг Бойз
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7-13
|
4
|
4. Црвена Звезда
|
6
|
0
|
1
|
5
|
7-15
|
1
Начавшаяся 19 февраля домашняя победная серия «Атлетико» достигла двадцати матчей, а команда Диего Симеоне заняла первое место в группе. В фирменном стиле, сочетая прагматизм с яркой атакующей игрой. Такой, которая позволяет раскатывать оборону соперника в эпизоде с голом Гризманна, который прежде на забивал в групповом турнире пять мячей. Еще одним героем вечера следует признать Самуэла Лино. Именно он помог французам открыть счет, отняв мяч около чужой штрафной. Да, потом из-за забравшегося в офсайд и мешавшего вратарю бразильца отменили гол Эрмосо, но Лино сам все исправил, эффектно пробив в «девятку» после короткой перепасовки с Депаем.
Группа Е
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Атлетико
|
6
|
4
|
2
|
0
|
17-6
|
14
|
2. Лацио
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7-7
|
10
|
3. Фейеноорд
|
6
|
2
|
0
|
4
|
9-10
|
6
|
4. Селтик
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-15
|
4
1-й раз «Милан» попал в Лигу Европы с третьего места в группе ЛЧ.
2 гола с пенальти пропустил в последних четырех матчах ЛЧ «Фейеноорд». Это больше, чем в 59 играх голландского чемпионата.
12 сезонов подряд выходит в плей-офф «ПСЖ». Лучше серии только у «Реала» (21) и «Баварии» (16).
15 матчей не побеждал в ЛЧ «Селтик».
17 лет и 226 дней — возраст полузащитника «Ньюкасла» Майли, ставшего автором самого юного голевого паса для игроков английских клубов в главном еврокубке.
24 года и 260 дней — самый молодой средний возраст стартового состава «ПСЖ» с 2001 года.