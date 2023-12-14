Теперь «Барселона» проиграла «Антверпену», «Ман Сити» без Холанна привели к победе юниоры

Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Пепе переписывает рекорды

Группа H

В кои-то веки игра «Барселоны» не находилась в центре внимания. Каталонцы гарантировали себе первое место и в гостях у аутсайдера группы им не требовалось прыгать выше головы. Но все равно стало интересно уже с первых минут. Во-первых, Хави представил очередного юного таланта, выпустив в старте 17-летнего Форта. Во-вторых, в первой же атаке ворота сине-гранатовых поразил Вермерен, который значится в числе потенциальных новичков «Барсы».

Отыгрались же гости благодаря голу, который подготовил классный пас Ямаля. Давненько он не переписывал историю, но в среду форварду это удалось, ведь в Лиге чемпионов 16-летние футболисты прежде не отмечались результативными передачами. Проблема же заключалась в том, что это был единственный удар гостей за первый тайм. «Антверпен» выглядел куда активнее и во второй половине вернул себе лидерство, вынудив Ориоля Ромеу допустить уже вторую результативную ошибку. И это еще «Барсе» не осложнили задачу, так как после подсказки ВАР сходивший к монитору арбитр отменил удаление Сержи Роберто.

В равных составах фаворит, казалось, спасся благодаря заменам. Опытный Гюндоган навесил со штрафного на голову 17-летнему Гиу. Развязка? Как бы не так. В отличие от «Реала», который накануне — и тоже без турнирной мотивации — одержал волевую победу, каталонцы ухитрились пропустить от начавшего с центра соперника в третий раз. В Антверпене теперь праздник — можно объявлять 13 декабря Днем первой победы в ЛЧ. Ну а Хави есть, о чем задуматься. Первое место есть, но второе поражение за несколько дней снова получилось крайне болезненным.

Ну а в параллельном матче на «Драгау» началось без сюрпризов — с голевой атаки «Порту», которую начал длинным пасом Пепе, а завершил выведенный Эванилсоном на пустой угол Галено. Правда, в дальнейшем игра складывалась не банально, а почти вся защита хозяев словно выключилась, среагировав на поднятый фланг лайнсмена. Но свисток не прозвучал, и эпизод с выводом на пустые ворота Сикана нужно было доигрывать до конца. Вроде бы прописная истина, однако, забыв о ней, «драконы» поплатились, так как ВАР в процессе проверки эпизода никакого положения «вне игры» не обнаружил.

Ничья, впрочем, не устраивала отправившийся в Лигу Европы «Шахтер». Остаться в ЛЧ можно было лишь в случае победы, а «Порту» вызвавший недовольство гол гостей только дополнительно мотивировал. Еще до перерыва Галено — уже атакуя с дальней дистанции — вернул своей команде лидерство в счете, а во второй половине передача героя матча помогла отличиться Тареми. Дальше была открытая игра, в которой Пепе обновил собственный рекорд. Теперь отметка самого возрастного гола главного еврокубка поднята на отметку 40 лет и 290 дней.

Группа H

И В Н П М О 1. Барселона 6 4 0 2 12-6 12 2. Порту 6 4 0 2 15-8 12 3. Шахтер 6 3 0 3 10-12 9 4. Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

Хван Ин Бом не спас «Црвену Звезду»

Группа G

Единственная группа, где все команды после пяти туров уже знали свои итоговые места, превратила игровой день в поле экспериментов. А так как «Манчестер Сити» ждет поездка на клубный чемпионат мира, Хосеп Гвардиола устроил мощную ротацию. В Белграде вышел состав, который скорее можно увидеть на ранних стадиях английских кубков. Там, где шанс дается своим воспитанникам, и они в итоге обеспечили чемпионам Англии стопроцентный результат по итогам группового турнира.

Особенно усердствовал 20-летний Хэмилтон, который запомнит премьеру в главной команде на всю жизнь. Именно он открыл счет, раскачав защитника и с острого угла вогнав мяч под перекладину. И он же после гола сократившего отставание экс-полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома (у корейца еще и результативная подача углового) заработал пенальти, который реализовал появляющийся на поле по большим праздникам Филлипс.

Возможно, это его последний гол за «Сити» в преддверии ожидаемой январской смены команды. Зато у Хэмилтона и у исполнившего крутое соло в случае со вторым голом Бобба все впереди. Как и у форварда «Црвены Звезды» Миятовича, который значится в списке потенциальных новичков «Зенита». В среду, правда, форвард оплошал, и даже офсайд не оправдывает попадание с метра не в пустой угол, а в штангу.

Группа G

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 6 6 0 0 18-7 18 2. Лейпциг 6 4 0 2 13-10 12 3. Янг Бойз 6 1 1 4 7-13 4 4. Црвена Звезда 6 0 1 5 7-15 1

Суперсерия «Атлетико»

Группа Е

Начавшаяся 19 февраля домашняя победная серия «Атлетико» достигла двадцати матчей, а команда Диего Симеоне заняла первое место в группе. В фирменном стиле, сочетая прагматизм с яркой атакующей игрой. Такой, которая позволяет раскатывать оборону соперника в эпизоде с голом Гризманна, который прежде на забивал в групповом турнире пять мячей. Еще одним героем вечера следует признать Самуэла Лино. Именно он помог французам открыть счет, отняв мяч около чужой штрафной. Да, потом из-за забравшегося в офсайд и мешавшего вратарю бразильца отменили гол Эрмосо, но Лино сам все исправил, эффектно пробив в «девятку» после короткой перепасовки с Депаем.

Группа Е

И В Н П М О 1. Атлетико 6 4 2 0 17-6 14 2. Лацио 6 3 1 2 7-7 10 3. Фейеноорд 6 2 0 4 9-10 6 4. Селтик 6 1 1 4 5-15 4

Статистика дня

1-й раз «Милан» попал в Лигу Европы с третьего места в группе ЛЧ.

2 гола с пенальти пропустил в последних четырех матчах ЛЧ «Фейеноорд». Это больше, чем в 59 играх голландского чемпионата.

12 сезонов подряд выходит в плей-офф «ПСЖ». Лучше серии только у «Реала» (21) и «Баварии» (16).

15 матчей не побеждал в ЛЧ «Селтик».

17 лет и 226 дней — возраст полузащитника «Ньюкасла» Майли, ставшего автором самого юного голевого паса для игроков английских клубов в главном еврокубке.

24 года и 260 дней — самый молодой средний возраст стартового состава «ПСЖ» с 2001 года.