«Барселону» выручает молодежь, Холанн в топ-20 лучших снайперов ЛЧ, «Боруссия» вторая после победы в Ньюкасле

Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Первый хет-трик

Группа Н

Как и ожидалось, у «Барселоны» не возникло проблем в последнем матче перед субботним класико. Хотя, как и «Реалу» накануне, каталонцам пришлось поволноваться после первого в этом турнире пропущенного мяча. Предшествовал этому отмененный из-за офсайда гол Феррана Торреса, и вместо 3:0 счет стал 2:1.

Между тем Торрес, снова игравший в центре атакующей тройки в отсутствие Левандовски, был одной из самых заметных фигур. Именно он открыл счет, отправив в сетку отлетевший от штанги мяч, и показал зрителям вторую футболку с посвященной бабушке надписью. Быстрее (за семь матчей) пять лигочемпионских голов забил за каталонцев только Луис Энрике.

Ферран Торрес. Фото Reuters

Кроме того, пас Торреса увенчался блестящим ударом Фермина Лопеса, который из-за штрафной вогнал мяч в верхний угол рикошетом от штанги. А если бы этот полузащитник был чуть удачливее в завершении, он вполне мог оформить хет-трик. Но уже само наличие моментов говорит о многом, что особенно важно перед класико. Там молодым придется брать инициативу на себя, так как травмы продолжают преследовать сине-гранатовых, и новым ударом для Хави могло стать повреждение Жоау Феликса. Впрочем, по последним данным, речь идет лишь об ушибе, из-за чего португалец пропустит один-два дня.

Встреча с самой скромной афишей в этом туре вошла в историю Лиги чемпионов благодаря Пепе. Португальский ветеран в 40 лет и 241 день стал самым возрастным участником главного еврокубка среди полевых игроков. Прежде данное достижение делили Алессандро Костакурта и Дэвид Уэйр, которые были на месяц моложе Пепе. Правда, для начала ветерана и всю команду подставила потеря у собственной штрафной.

Однако пока «Антверпен» выглядит слишком хрупкой командой для Лиги чемпионов. В прошлом туре бельгийцы проиграли «Шахтеру», упустив перевес в два мяча, а один гол с более сильным оппонентом — это вообще не преимущество. Что, собственно, «Порту» и доказал, после перерыва дважды отличившись в течение шести минут. А бесспорным героем вечера стал сделавший хет-трик после выхода на замену Эванилсон.

И В Н П М О 1. Барселона 3 3 0 0 8-1 9 2. Порту 3 2 0 1 7-3 6 3. Шахтер 3 1 0 2 5-7 3 4. Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Без шансов для аутсайдеров

Группа G

«Янг Бойз» выстоял тайм под напором «Манчестер Сити», хотя однажды Бенито пришлось выносить мяч с линии ворот, а перед перерывом должен был забивать Родри. Это, естественно, были далеко не все моменты «горожан», и количество перешло в качество после короткого отдыха, когда голкипер перевел в перекладину удар Рубена Диаша, но на добивании отличился другой центральный защитник — Аканджи.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

У Хосепа Гвардиолы может забить каждый, только со своими обязанностями игроки обороны справились не лучшим образом. В итоге убежавший к воротам Элиа перебросил мяч через Эдерсона, но неаккуратный наступ на ногу Родри испортил все достижения «Янг Бойз». И позволил Холанну забить первый лигочемпионский гол после апрельского четвертьфинала с «Баварией».

Если бы этого не случилось, у Гвардиолы обязательно бы спросили: почему в запасе остался Альварес? Тем более трижды отличившийся в первых турах аргентинец забил после появления на поле, и отмена его гола не меняла впечатлений об эффективности чемпиона мира. Победителей, впрочем, не судят, а классно пробивший под перекладину Холанн показал — он точно вспомнил, как забивать в главном еврокубке. Хотя он всегда это умел и сегодня с 37 мячами вошел в двадцатку лучших бомбардиров турнира, опередив легендарного Ференца Пушкаша.

В другом матче этой группы фавориту пришлось чуть проще, а голкипер «Црвены Звезды» не выручил в эпизоде с голом Раума. Впрочем, в середине первого тайма «Лейпцигу» пришлось пережить несколько неприятных минут. Они потребовались, чтобы арбитр после подсказки ВАР увидел на мониторе, что Лукеба сыграл в мяч, и отменил решение назначить пенальти.

Еще раз «быков» напряг ответный гол сербов, которых не отправило в нокаут попадание в верхний угол Чави Симонса. Выбрасывать белый фланг гостям пришлось в концовке, когда отскочивший от перекладины мяч отправил в сетку набирающий форму после травмы Дани Ольмо. В этом квартете записные фавориты не оставляют шансов скромным по статусу оппонентам.

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 3 3 0 0 9-3 9 2. Лейпциг 3 2 0 1 7-5 6 3. Янг Бойз 3 0 1 2 4-8 1 4. Црвена Звезда 3 0 1 2 4-8 1

Перекладина за Дортмунд

Группа F

«Боруссия» не была так наивна, как разбитый в прошлом туре на «Сент Джеймс Парк» «ПСЖ». Впрочем, отчасти жизнь дортмундцам облегчили кадровые проблемы «Ньюкасла» — моральное состояние в ожидании дисквалификации вступившего в игру после перерыва фигуранта скандала со ставками Тонали и травма замененного уже на 15-й минуте Исака.

Боруссия перед матчем с Ньюкаслом. Фото Reuters

Да, «шмели» по ходу первого тайма тоже потеряли получившего повреждение Эмре Джана, только на качестве это не сказалось. И если в одной атаке Поупу удалось выдать двойной сейв после ударов Малена и Фюллькруга, то Нмеча с паса Шлоттербека пробил идеально. Этот гол стал победным, но каких же усилий стоило его отстоять! Гостей спасли остановивший удар в упор Кобель и дважды оказавшаяся на пути мяча перекладина. На экваторе группового турнира Дортмунд второй.

И В Н П М О 1. ПСЖ 3 2 0 1 6-4 6 2. Боруссия Д 3 1 1 1 1-2 4 3. Ньюкасл 3 1 1 1 4-2 4 4. Милан 3 0 2 1 0-3 2

Огненный «Селтик»

Группа Е

«Атлетико» снова пропустил первым. Только данная фраза не слишком справедлива по отношению к сопернику. На родном «Селтик Парк» чемпионы Шотландии играют с невероятным воодушевлением, а вернувшийся в Глазго Брендан Роджерс умеет ставить зрелищную игру. При этом всегда остаются вопросы к готовности «кельтов» выдерживать собственный бешеный темп все 90 минут.

После быстрого гола Фурухаси статистики напомнили: «Селтик» никогда не побеждал в ЛЧ, забивая в первые пять минут. Не выиграл он и сейчас, однако нынешней ничьей можно гордиться. Тем более команда из Глазго набрала очки против соперника из чемпионатов топ-5 впервые с декабря 2016 года! И после того, как Мората во второй раз сравнял счет в самом начале второго тайма, хозяева не сломались. Больше того — удаление Де Пауля помогло активизироваться в концовке.

Год назад эти команды играли в одной группе Лиги Европы, и тогда все решалось в последнем туре, после которого у трех команд оказалось поровну очков. В итоге за бортом плей-офф остался отправившийся в Лигу конференций «Лацио», а решающим оказался гол Хименеса. Если вспомнить, что до этого форвард дважды отличился в Риме, то мексиканца можно назвать кошмаром римских «орлов».

Так что удивляться очередному успеху Хименеса в среду не приходилось, а забить в день дебюта в Лиге чемпионов хорошо знакомому сопернику было проще. Для начала, правда, гол отменили из-за небольшого офсайда, но вторая попытка оказалось успешной. А после перерыва — и третья. Пять голов в трех матчах с «Лацио» — это очень круто. Но, конечно, ничего не было бы без отличных партнеров, среди которых выделялись организовавший два взятия ворот Стенгс и эффектно поразивший дальний угол Зерруки.

И В Н П М О 1. Фейеноорд 3 2 0 1 7-4 6 2. Атлетико 3 1 2 0 6-5 5 3. Лацио 3 1 1 1 4-5 4 4. Селтик 3 0 1 2 3-6 1

Статистика дня

1-м футболистом, проведшим за «ПСЖ» 20 матчей до наступления 18-летия, стал полузащитник Заир-Эмери.

1-й раз «Милан» не включил в стартовый состав главного еврокубка ни одного итальянца.

3-м — после Криштиану Роналду и Жиру — футболистом, забившим в двух подряд матчах ЛЧ после 36 лет, стал вингер «Лацио» Педро.

200 матчей на посту главного тренера «Милана» провел Стефано Пиоли. Он стал шестым специалистом, добравшимся до данной отметки, а рекордсменом является Карло Анчелотти (420 игр).