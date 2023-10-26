«ПСЖ» возглавил «группу смерти». «Милан» раздавлен в Париже

«Пари Сен-Жермен» не оставил шансов «Милану» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тяжелая группа для всех

«Группа смерти» полностью оправдывает повешенный на себя ярлык. За каждым матчем квартета F интересно наблюдать, так как все собранные здесь звезды не только демонстрируют свое мастерство, но и чувствуют потребность играть на полную мощь. Неудивительно, что уже за два стартовых тура каждая команда группы успела потерять очки. А «Милан», например, умудрился ни разу не забить и не пропустить.

Нет сомнений, что в этой компании до самого конца не будут ясны участники плей-офф. И ранний вылет что «Ньюкасла», что «Боруссии», что «Милана» станет настоящей сенсацией. Не говоря уже о «Пари Сен-Жермен» — видеть Мбаппе даже в Лиге Европы будет по-настоящему странно.

При этом именно парижане в предыдущем туре потерпели чувствительное поражение в Англии, за которое главный тренер Луис Энрике был жестко раскритикован болельщиками «ПСЖ». Тогда чемпионы Франции решили сыграть слишком авантюрно и выставили на игру сразу четырех нападающих.

Масса интриг

Впрочем, Энрике признал ошибку и больше к этому сочетанию не возвращался. Конечно, пришлось кем-то жертвовать, и в игре с «Миланом» в запасе остался Гонсалу Рамуш. Но и без нападающего сборной Португалии линия атаки выглядела более чем солидно.

Интриг у этой встречи хватало даже вне контекста «группы смерти»: Доннарумма против «Милана», Меньян против воспитавшего его «ПСЖ», братья Эрнандез друг против друга... Еще красно-черные впервые не выставили на еврокубковый матч ни одного итальянца, так что их интернациональный состав отсылал к названию главного врага.

Гол Мбаппе

Игра раскачивалась медленно, и хозяева вообще первый удар по воротам нанесли лишь в середине первого тайма. Но, как оказалось, парижане лишь выжидали. Они выдержали неплохой отрезок в исполнении «Милана», самым опасным моментом которого стал неточный удар Леау из-за штрафной, а затем забили.

Гол забил Мбаппе, но сделал все для него юный Заир-Эмери — 17-летний хавбек не перестает удивлять не по годам мудрой игрой и мощной физической готовностью. Он получил пас на своей половине поля, протащил мяч вперед с висящим на плечах соперником и ассистировал форварду.

Развалившийся «Милан»

Первый тайм «ПСЖ» выиграл по праву — парижане по всем ключевым статистическим параметрам превосходили красно-черных, но счета 1:0 им точно было мало. «Милан» во втором тайме должен был раскрыться, ведь гостям требовался гол, и в этом мог возникнуть шанс команды Энрике.

Действительно, свободных зон у красно-черных стало больше. Во многом на это повлияла замена, которую Стефано Пиоли произвел в перерыве: он снял с игры получившего карточку Тшау, перевел в центр обороны Калулу, а на правый фланг отправился Калабрия, которому очень тяжело было противостоять Мбаппе.

«Милан», разумеется, больше думал об атаке, но лучше бы не забывал об обороне. Красно-черные допускали слишком много ошибок, которые стоили им дорого. «ПСЖ» забил уже в начале второго тайма, но дебютный гол Дембеле во французской команде отменили из-за фола Угарте по ходу атаки. А на 53-й минуте судьи уже не стали спасать миланцев — все они дружно проспали быстрый розыгрыш углового, и Коло Муани забил уже без сопротивления.

Легкая победа парижан

У гостей за весь второй тайм возник лишь один момент, когда Жиру из неудобного положения и с острого угла бил по воротам. А вот «ПСЖ» мог увеличить счет до разгромного несколько раз. Блистал Мбаппе, которому защитники позволяли делать что угодно. Но форвард сборной Франции забить так и не сумел.

Зато это сделал Ли Кан Ин — кореец лишь несколько месяцев назад перебрался в Париж из «Мальорки» и пока не забивал за новый клуб, но в эту среду его мечта сбылась. Именно он оформил крупную победу «ПСЖ» над прошлогодним полуфиналистом Лиги чемпионов. Французская команда продемонстрировала, что оправилась от поражения в Ньюкасле, и на экваторе группового этапа уже оказалась на вершине «группы смерти». Останется ли она там к декабрю?