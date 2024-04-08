Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание матчей, где смотреть трансляции и сетка плей-офф

«Реал» попробует остановить Эрлина Холанна, а Килиан Мбаппе сыграет с «Барселоной».

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов-2023/24, которая прошла в швейцарском Ньоне 15 марта, сформировались следующие пары противостояний 1/4 финала еврокубка:

«Реал» и «Ман Сити» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее, в 2022 году, в полуфинале мадридцы прошли «горожан» с общим счетом 6:5. В 2023-м английский клуб оказался сильнее испанской команды в полуфинале — 5:1.

«ПСЖ» и «Барселона» снова встретятся в плей-офф Лиги чемпионов после драматичного противостояния в 2017 году. Тогда в первом матче 1/8 финала ЛЧ парижане разгромили каталонцев со счетом 4:0. В ответной встрече каталонцы оформили один из самых эффектных камбэков в истории (6:1).

Расписание и время начала матчей 1/4 финала

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдут 9 и 10 апреля. Ответные встречи состоятся 16 и 17 апреля. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени. Приводим полностью расписание матчей четвертьфинала ЛЧ:

9 апреля. 22.00. «Арсенал» — «Бавария»

9 апреля. 22.00. «Реал» — «Манчестер Сити»

10 апреля. 22.00. «Атлетико» — «Боруссия»

10. апреля. 22.00. «ПСЖ» — «Барселона»

16 апреля. 22.00. «Боруссия» — «Атлетико»

16 апреля. 22.00. «Барселона» — «ПСЖ»

17 апреля. 22.00. «Бавария» — «Арсенал»

17 апреля. 22.00. «Манчестер Сити» — «Реал»

Ознакомиться полностью с календарем матчей Лиги чемпионов можно по ссылке на наш материал.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Где смотреть матчи Лиги чемпионов

Матчи Лиги чемпионов в России показывают в прямом эфире каналы холдинга «Матч». По вторникам и средам одну игру 1/4 финала можно будет бесплатно посмотреть в телеэфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru: 9 апреля — «Реал» — «Манчестер Сити», а 10 апреля — «ПСЖ» — «Барселона».

На платном телеканале «Матч Премьер» в дни матчей Лиги чемпионов в 21.45 мск проходит онлайн-перекличка в формате видеотрансляции, в которой параллельно показывают самые интересные моменты четвертьфиналов. Игры плей-офф ЛЧ также показывают на каналах «Матч Футбол 1» и «Матч Футбол 2».

На сайте «СЭ» проходят текстовые онлайн-трансляции всех встреч плей-офф Лиги чемпионов. С помощью матч-центров можно следить за ключевыми событиями игр еврокубка.

Регламент матчей плей-офф Лиги чемпионов

Матчи плей-офф Лиги чемпионов проходят в формате двух матчей. Каждый клуб проводит одну игру дома, а другую в гостях. Та команда, которая забьет больше голов по сумме двух встреч, выходит в следующий раунд плей-офф ЛЧ. Если по итогу двух матчей счет останется ничейным, то для определения победителя в паре команды играют дополнительное время — два тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счет на табло равный, то назначается серия пенальти.

Финальная игра Лиги чемпионов играется одним матчем. Если счет остается ничейным после 90 минут, то назначается дополнительное время. Если после этого счет не меняется, то финалисты бьют 11-метровые удары.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24. Фото AFP

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов-2023/24 пройдут 30 апреля и 1 мая (первые игры), а ответные — 7 и 8 мая.

Сетка четвертьфинала Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Бавария»

«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

«Реал» — «Манчестер Сити»

«ПСЖ» — «Барселона»

Сетка 1/2 финала ЛЧ

«Атлетико"/"Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ"/"Барселона» «Арсенал"/"Бавария» — «Реал"/"Манчестер Сити»

Финал Лиги чемпионов

Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2

Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters

Дата и место проведения финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) 1 июня 2024 года. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Для новой арены «Уэмбли» это будет третий финал ЛЧ. Ранее решающие матчи главного футбольного еврокубка проходили в 2011 и в 2013 годах. «Уэмбли» является вторым стадионом в мире по максимальной вместимости после «Камп Ноу». Британская арена вмещает 90 тысяч зрителей.

Последний финал ЛЧ на стадионе «Уэмбли» прошел 25 мая 2013 года. Тогда «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1. Впервые в истории Лиги чемпионов в финале встретились две команды из Германии.

В предыдущем сезоне-2022/23 финал Лиги чемпионов прошел в Стамбуле 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка». В решающем поединке «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте игры забил полузащитник английской команды Родри.