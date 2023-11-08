Хави сказал, что «Барселона» на «полпути к возвращению величия». А потом назвал поражение в Лиге чемпионов позорным

В матче с «Шахтером» каталонцы провалились.

Главная неожиданность первого игрового дня четвертого тура Лиги чемпионов — поражение «Барселоны» от «Шахтера» (0:1), которое даже не назовешь в полной мере выездным: матч игрался на нейтральном поле в Гамбурге.

Причем этот результат — не следствие какого-то невероятного везения украинского клуба. Как это иногда бывает: «запарковали автобус«, полтора раза сбегали в контратаку, забили какой-нибудь шальной гол через три рикошета - и все в таком духе. Вовсе нет — «Шахтер» действительно играл лучше и осмысленнее «Барселоны».

Да, у каталонцев чуть выше показатель xG — 0,93 против 0,82. Но если брать, например, опасные моменты, то статистика дает преимущество уже «Шахтеру» — 4:1. Удары в створ — тоже 4:1 в пользу номинальных хозяев. Удары из штрафной — 6:7. Да и, в общем, если вы видели матч или хотя бы его хайлайты, то согласитесь — «Шахтер» был просто лучше и победил абсолютно заслуженно. Отдельный респект Ярославу Ракицкому. Видение поля и передачи левой ногой на любое расстояние у него по-прежнему на высочайшем уровне.

Предпосылки к этому, кстати, были еще две недели назад в Барселоне. Тогда каталонцы выиграли со счетом 2:1, но «Шахтер» произвел крайне приятное впечатление, стараясь играть так, как он хочет, и выходя в атаку через продуманные розыгрыши, а не примитивные забросы.

Этой победой «Шахтер» практически обеспечил себе третье место в группе и евровесну как минимум в Лиге Европы — достаточно в следующем туре не проиграть «Антверпену». Но есть шансы и на плей-офф Лиги чемпионов — две победы в оставшихся матчах с большой долей вероятности позволят выйти в 1/8 финала (теоретически возможна ситуация, когда три команды наберут по 12 очков и придется считать дополнительные показатели).

Рафинья и Невертон. Фото Reuters

Но при всех заслугах «Шахтера» факт поражения «Барселоны» — это все же более значительное событие. Тем более что оно пришлось на некруглую, но знаменательную дату — два года назад, 6 ноября 2021-го, Хави официально стал тренером сине-гранатовых. Понятно, что перед матчем его спрашивали в том числе и об этом.

«Мы достигаем целей, которые сами перед собой ставим и которые ставит перед нами клуб. Мы пришли в команду в очень сложный сезон и спасли его. Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов. Мы должны сделать так, чтобы наша игра снова была великолепной, и именно этим мы и занимаемся. Честно говоря, мы хорошо потрудились. Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Оценка последних двух сезонов положительная«, — так в целом позитивно подводил Хави итоги своей работы за два года.

После игры его настроение было диаметрально противоположным:

«Мы показали низкий уровень игры - потери мяча, проблемы с владением, проблемы с атакой. Это один из худших матчей, которые я помню за эти годы.Просто позор. Мы переживаем тяжелое время, нужно это признать. Но все зависит от нас, в следующем матче мы дома сыграем против «Порту». Там можно добиться выхода в плей-офф. Еще недавно мы хорошо играли в футбол. Так что вопрос психологии».

Получилось, конечно, немного нелепо. То «Барселона» на «полпути к идеалу» и «возвращению величия», то «позор» и «один из худших матчей за последние годы». Можно подумать, что Хави путается в показаниях и не вполне адекватно оценивает реальность, даря недоброжелателям поводы для троллинга. Но, как и везде, важен контекст.

Хави. Фото Reuters

В первом случае Хави говорит в целом про два года своей работы в «Барселоне». Стоит ли их оценивать положительно? Да, особенно учитывая условия — продолжающиеся финансовые проблемы, пресловутые рычаги и коррупционные скандалы. В конце концов, чемпионский титул в прошлом сезоне он в Каталонию вернул.

Был ли конкретный матч против «Шахтера» провальным и, как сказал Хави, позорным? Тоже да. Но одно никак не противоречит другому. Даже на полпути к величию могут быть плохие дни.

То, что «Барселона» сейчас переживает спад — тоже факт. Поражение в класико, неубедительная победа над «Реал Сосьедад» («Мы играли не лучшим образом, много мучились, но иногда футбол сложно объяснить. На прошлой неделе мы заслуживали победы над «Реалом», а сегодня, возможно, нет. Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять«, — говорил после встречи в Сан-Себастьяне Хави), до того была ничья с «Гранадой» (2:2).

Отчасти это объясняется травмами. «Барселоне» очень не хватает Френки де Йонга — голландец, как никто, умеет разбивать чужой прессинг. Только восстановился и набирает форму Педри. Где-то потерялся Роберт Левандовски — кажется, что в этом сезоне на «Монтжуике» обитает его двойник. Все это — важные фигуры, а скамейка у «Барселоны» по понятным причинам не то чтобы роскошная.

Но Хави прав. Даже такая «Барселона» может впервые с сезона-2020/21 выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы вы понимали уникальность ситуации, тогда в Каталонии еще играл Лео Месси. А к происходящему можно относиться как к издержкам роста. На полпути к величию.