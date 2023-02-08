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Сегодня, 00:06

«Аль-Хиляль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
«Фламенго» — «Аль-Хиляль».
Фото Reuters
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«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» в полуфинале клубного чемпионата мира — 3:2.

В составе саудовского клуба дубль на счету Салема Аль-Давсари, еще один гол забил Лусиано Виетто с передачи все того же Аль-Давсари.

У бразильцев дублем отметился Педро.

В концовке первого тайма игрок «Фламенго» Жерсон получил вторую желтую карточку.

«Аль-Хиляль» стал первым клубом из Саудовской Аравии, который вышел в финал клубного чемпионата мира. За титул команда сыграет с победителем матча «Реал» (Испания) — «Аль-Ахли» (Египет).

Клубный ЧМ. 1/2 финала
07 февр, 22:00. Stade de Tanger (Танжер)
Фламенго
2:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
ФК Аль-Хиляль
ФК Фламенго
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