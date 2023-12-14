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Канчельскис: «Наступили нехорошие времена для «Манчестер Юнайтед»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил положение английской команды.

«Наступили нехорошие времена для «Манчестера», но жизнь продолжается. Честно говоря, не ожидал, не предполагал такого результата. Думал, «Бавария» и «МЮ» выйдут. Но это футбол — нужно выходить и обыгрывать. Сейчас навряд ли будут изменения в тренерском штабе. Если только в конце сезона. Вроде бы в АПЛ команда поднимается потихоньку. Главное — зацепиться за четвертое место, чтобы играть в ЛЧ. Кардинальных изменений не должно быть», — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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