Канчельскис: «Наступили нехорошие времена для «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 22:45
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил положение английской команды.
«Наступили нехорошие времена для «Манчестера», но жизнь продолжается. Честно говоря, не ожидал, не предполагал такого результата. Думал, «Бавария» и «МЮ» выйдут. Но это футбол — нужно выходить и обыгрывать. Сейчас навряд ли будут изменения в тренерском штабе. Если только в конце сезона. Вроде бы в АПЛ команда поднимается потихоньку. Главное — зацепиться за четвертое место, чтобы играть в ЛЧ. Кардинальных изменений не должно быть», — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.
После 16 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.