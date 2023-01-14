Английский арбитр объяснил, почему был засчитан гол Бруну Фернандеша в матче «МЮ» с «Манчестер Сити»

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Бывши арбитр АПЛ Питер Уолтон поддержал решение судейской бригады матча 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2) засчитать первый гол «МЮ».
Он признал, что нападающий «Ман Юнайтед» в том моменте находился за линией офсайда, но подчеркнул, что футболист не принимал активного участия в развитие атаки и не мешал игроками «Ман Сити» в том моменте.
«Он не коснулся мяча и не мешал сопернику играть по мячу. Так что не нарушил никаких правил. Более того, Рэшфорд сыграл очень умно в этом моменте», — приводит слова арбитра BBC.
Команда Эрика тен Хага выиграла в пятый раз подряд в чемпионате страны. «МЮ», который в последний раз проигрывал 6 ноября 2022 года, набрал 38 очков и поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Сити» на один балл.
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