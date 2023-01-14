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Сегодня, 20:01

Английский арбитр объяснил, почему был засчитан гол Бруну Фернандеша в матче «МЮ» с «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывши арбитр АПЛ Питер Уолтон поддержал решение судейской бригады матча 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2) засчитать первый гол «МЮ».

Он признал, что нападающий «Ман Юнайтед» в том моменте находился за линией офсайда, но подчеркнул, что футболист не принимал активного участия в развитие атаки и не мешал игроками «Ман Сити» в том моменте.

«Он не коснулся мяча и не мешал сопернику играть по мячу. Так что не нарушил никаких правил. Более того, Рэшфорд сыграл очень умно в этом моменте», — приводит слова арбитра BBC.

Команда Эрика тен Хага выиграла в пятый раз подряд в чемпионате страны. «МЮ», который в последний раз проигрывал 6 ноября 2022 года, набрал 38 очков и поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Сити» на один балл.

14&nbsp;января. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Скандал в дерби Манчестера: гол «МЮ» засчитан ошибочно?

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Бруну Фернандеш
Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
11
1
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