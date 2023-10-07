Судейство
Сегодня, 06:26
В АПЛ приняли решение публиковать до конца сезона переговоры арбитров и ВАР после матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) в 7-м туре чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.
На 34-й минуте встречи судьи не засчитали гол форварда Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.
В ходе просмотра видеоповтора арбитр Даррен Инглэнд решил, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.
Отмечается, что аудиозаписи будут появляться в регулярных телепередачах и будут транслироваться по всему миру. Следующий выпуск ожидается 10 октября.
После матча главный тренер «шпор» Анге Постекоглу назвал ошибку судей значительным событием в футболе.