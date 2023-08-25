АПЛ: расписание матчей выходных в чемпионате Англии

Матч «Челси» — «Лутон Таун» 25 августа откроет третий тур чемпионата Англии по футболу

С 25 по 27 августа пройдут матчи третьего тура чемпионата Англии по футболу. «СЭ» публикует расписание игр АПЛ. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 3 тура АПЛ 25 — 27 августа

25 августа. 22.00. «Челси» — «Лутон Таун»

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26 августа. 14.30. «Борнмут» — «Тоттенхэм»

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26 августа. 17.00. «Арсенал» — «Фулхэм»

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26 августа. 17.00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

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26 августа. 17.00. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»

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26 августа. 17.00. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

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26 августа. 19.30. «Брайтон» — «Вест Хэм»

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27 августа. 16.00. «Бернли» — «Астон Вилла»

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27 августа. 16.00. «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

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27 августа. 18.30. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

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