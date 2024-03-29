АПЛ запретила болбоям подавать мячи игрокам во время матчей

Руководство чемпионата Англии объявило о введении правила, согласно которому болбоям будет запрещено возвращать мяч игрокам после аута, сообщает The Telegraph.

По данным источника, после того как мяч уйдет в аут, футболисты будут самостоятельно забирать его возле ближайших специальных подставок.

Болбоям необходимо будет возвращать мяч на специальную подставку. Вдоль всего поля будет 14 мячей — по 7 с каждой стороны. Болбои должны будут находиться на расстоянии от подставок.

Правило решили ввести для того, чтобы не давать преимущество командам-хозяевам, чьи местные болбои могут манипулировать с возвращением мяча в зависимости от ситуации на поле.

Лидером чемпионата Англии после 28 туров является «Арсенал», в активе которого 64 очка.

«Сити» и «Арсенал» разыграют первую строчку в АПЛ. Но у них проблемы: Сака, Мартинелли, Де Брейне и Эдерсон в лазарете