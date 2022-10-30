«Арсенал» разбил «Ноттингем Форест» и вернулся в лидеры АПЛ

«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в домашнем матче 14-го тура АПЛ — 5:0.

В составе «канониров» дубль на счету Риса Нельсона, еще забивали Габриэль Мартинелли, Томас Парти и Мартин Эдегор.

«Арсенал» вернулся на первую строчку АПЛ с 31 очком. «Ноттингем Форест» — последний (9 очков).