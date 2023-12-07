«Астон Вилла» готова продать полузащитника Луиса за 110 миллионов фунтов

Сегодня, 10:44
«Астон Вилла» установила цену за полузащитника команду Дугласа Луиса, сообщает Football Transfers.
По информации источника, сумма составляет 110 миллионов фунтов (128 миллионов евро). В подписании игрока заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».
25-летний Луис перешел в «Астон Виллу» из «Сити» в июле 2019 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
В текущем сезоне Луис сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.