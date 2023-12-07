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Сегодня, 10:44

«Астон Вилла» готова продать полузащитника Луиса за 110 миллионов фунтов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» установила цену за полузащитника команду Дугласа Луиса, сообщает Football Transfers.

По информации источника, сумма составляет 110 миллионов фунтов (128 миллионов евро). В подписании игрока заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».

25-летний Луис перешел в «Астон Виллу» из «Сити» в июле 2019 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Луис сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
Дуглас Луис
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