«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Филлипсом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс попал в сферу интересов «Астон Виллы», сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери хочет летом приобрести игрока в центр поля и считает, что 27-летний англичанин соответствует его требованиям. Ожидается, что «Манчестер Сити» запросит за трансфер 45 миллионов фунтов стерлингов, которые заплатил за полузащитника «Лидсу» прошлым летом.

В текущем сезоне Филлипс провел 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.