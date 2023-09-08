«Астон Вилла» объявила о переходе Коутиньо в «Аль-Духаиль»

«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо в саудовский «Аль-Духаиль». 31-летний будет играть в новом клубе на правах аренды до конца сезона.

Трансферная стоимость бразильца — 10 миллионов евро. За «Астон Виллу» он выступал с января 2022 года. За команду он провел 43 матча, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.