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Сегодня, 18:58

Беллингем является главной целью «Челси» в центр поля

Анна Горшкова
Корреспондент

«Челси» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает Evening Standard.

По данным источника, лондонский клуб хочет усилить центр полузащиты и 19-летний футболист является главной целью «Челси» на эту позицию.

Также в список игроков, интересных «синим», по данным источника, входит полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс.

Контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/chelsea-fc-transfers-jude-bellingham-declan-rice-b1033484.html
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
Джуд Беллингем
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