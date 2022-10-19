Беллингем является главной целью «Челси» в центр поля

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«Челси» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает Evening Standard.
По данным источника, лондонский клуб хочет усилить центр полузащиты и 19-летний футболист является главной целью «Челси» на эту позицию.
Также в список игроков, интересных «синим», по данным источника, входит полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс.
Контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал две голевые передачи.