«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за 121 миллион евро

«Бенфика» подтвердила переход полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси», сообщается в обращении клуба.

Трансфер обошелся синим в 121 миллион евро и стал рекордным для английского футбола. Ранее рекордной была сделка по переходу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117,5 миллиона евро.

«Челси» выплатит сумму трансфера несколькими траншами — первый из них будет равен 45 миллионам евро.

25 процентов от общей суммы получит бывший клуб Фернандеса «Ривер Плейт».

В этом сезоне на счету 22-летнего аргентинца 29 матчей за «орлов», 4 гола и 7 результативных передач.