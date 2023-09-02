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Сегодня, 18:58

«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Бернли» благодаря хет-трику Сон Хын Мина

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Бернли».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ — 5:2.

Нападающий «шпор» Сон Хын Мин сделал хет-трик (16-я, 63-я и 66-я минуты), по голу забили Кристиан Ромеро (45+2-я) и Джеймс Мэддисон (54-я). У хозяев отличились Лайл Фостер (4-я) и Джош Браунхилл (90+4-я).

Лондонцы набрали 10 очков и поднялись на второе место. «Бернли» — последний (0 очков).

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
2:5
Тоттенхэм Хотспур

«Брентфорд» на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» — 2:2. У хозяев отличились Матиас Йенсен (7-я минута) и Брайан Мбеумо (90+2-я), у гостей — Доминик Соланке (30-я) и Дэвид Брукс (77-я).

«Брентфорд» занимает 7-е место (6 очков), «Борнмут» — 16-й (2 очка).

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:2
Борнмут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Сон Хын Мин
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
7
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
11
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
12
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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