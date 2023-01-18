Британский миллиардер Рэтклифф подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

18 января, 23:42
Британская химическая компания Ineos, владельцем которой является миллиардер Джим Рэтклифф, подала заявку на покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times. По данным источника, торги начнутся в феврале 2023 года.
По данным Bloomberg, в 2020 году 70-летний Рэтклифф был вторым самым богатым британцем с состоянием в 28,2 миллиарда долларов США. В Великобритании бизнесмен известен низкой активностью в медиа.
Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования