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18 января, 23:42

Британский миллиардер Рэтклифф подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
Игроки «МЮ».
Фото Reuters
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Британская химическая компания Ineos, владельцем которой является миллиардер Джим Рэтклифф, подала заявку на покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times. По данным источника, торги начнутся в феврале 2023 года.

По данным Bloomberg, в 2020 году 70-летний Рэтклифф был вторым самым богатым британцем с состоянием в 28,2 миллиарда долларов США. В Великобритании бизнесмен известен низкой активностью в медиа.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.

Источник: The Times

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

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1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
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