Британский миллиардер Рэтклифф подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Британская химическая компания Ineos, владельцем которой является миллиардер Джим Рэтклифф, подала заявку на покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times. По данным источника, торги начнутся в феврале 2023 года.

По данным Bloomberg, в 2020 году 70-летний Рэтклифф был вторым самым богатым британцем с состоянием в 28,2 миллиарда долларов США. В Великобритании бизнесмен известен низкой активностью в медиа.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.