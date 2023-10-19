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Сегодня, 12:24

Британский журналист заявил, что «Арсенал» впустую потратил способности Аршавина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Британский журналист GiveMeSport Пол Браун оценил попадание Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ и поделился мнением о бышем игроке «Арсенала» Андрее Аршавине.

«Недавно писал статью о рейтинге 100 лучших игроков, игравших в АПЛ, и просто не смог найти места для Канчельскиса или Аршавина хотя бы в топ-50. Это меня расстроило, потому что я очень восхищаюсь обоими игроками. Канчельскис был большой частью моего детства, так как я был фанатом «Эвертона». Канчельскис — один из самых ярких игроков «Эвертона» в моей жизни. Было очень приятно наблюдать за этим выдающимся футболистом. Что касается другого Андрея — Аршавина, то считаю, что он был недооцененным и непонятым гением, который просто не совсем вписывался в игру «Арсенала». Здесь его всегда будут помнить за четыре гола на «Энфилде», но Венгер так и не предоставил шанса россиянину сыграть в «Арсенале» в качестве настоящего творца. Шава был слишком хорош, чтобы тратить свой талант на беготню, но в «Арсенале» все его способности потратили впустую. В России под руководством Гуса Хиддинка Андрей был великолепен! Аршавин был настолько хорош, что Венгер обязан был строить вокруг него команду. В 2008-м я так сильно влюбился в ту российскую сборную, что в том же году купил их футболку. Именно Аршавин был лидером, человеком, который тянул за ниточки своих партнеров. Если бы в «Арсенале» доверили ему сделать то же самое, то, не сомневаюсь, Шаву бы спокойно внесли в топ-50 лучших игроков всех времен в АПЛ. К сожалению, в Англии его талант потратили впустую», — приводит слова Брауна Sport24.

Он также предположил, что Аршавин не был нужен «Арсеналу» и его привезли в качестве подарка Алишеру Усманову.

Сайт FourFourTwo включил Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ. Во время карьеры футболиста Канчельскис выступал за такие зарубежные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Саутгемптон» и «Аль-Хиляль».

Во время своей игровой карьеры Аршавин выступал за «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-588120-britanskiy-zhurnalist-arshavin-byl-neponyatym-geniyem-v-arsenale-yego-sposobnosti-potratili-vpustuyu
Андрей Аршавин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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