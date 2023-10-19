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Сегодня, 09:15

«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Челси» Чалобе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» проявляет интерес к приобретению в январе защитника «Челси» Трево Чалобы, сообщает 90min.

По данным источника, конкуренцию «соколам» составят «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Фулхэм», которые также присматриваются к 24-летнему игроку.

Ранее сообщалось, что «Бавария» давно проявляет интерес к английскому футболисту.

Чалоба является воспитанником «Челси». Он провел 63 матча за основную команду «синих», забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. В текущем сезоне защитник ни разу не выходил на поле.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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