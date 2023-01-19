Заа рассказал, за счет чего «Кристал Пэлас» добыл ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«У нашей команды есть талант, и главарь [Патрик Виейра] постоянно говорит нам, чтобы мы играли, что этот талант проявился. Это то, что нужно команде, никогда не падать духом. Мы получили очко, и это было именно то, что мы заслужили», — цитирует BBC Заа.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.