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Сегодня, 11:23

Бывший пресс-атташе «Тоттенхема» — об интересе «Спартака» к Санчесу: «Уверен, у него будет много предложений»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист Давинсон Санчес.
Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press
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Бывший пресс-атташе «Тоттенхема» Саймон Фельштейн ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном переходе защитника Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

«Конечно, я не футбольный эксперт, но уверен, что помимо «Спартака» у Санчеса будет еще много предложений, из которых можно выбрать», — сказал Фельштейн «СЭ».

Ранее интерес московской команды к 27-летнему колумбийцу в комментарии для «СЭ» подтвердили в агентстве FV Players, представляющем интересы футболиста.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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