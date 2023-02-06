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Сегодня, 09:36

Бывший тренер сборной Испании и «Барселоны» Энрике может возглавить «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Челси», сообщает Goal.

По информации источника, синие рассматривают вариант с приглашением опытного испанского специалиста, если дейстувующий тренер «Челси» Грэм Поттер не сможет исправить положение команды.

Энрике на клубном уровне тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании, трижды обладателями Кубка страны, а также выигрывали Лигу чемпионов в сезоне-2014/15 и Суперкубок УЕФА.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании. На ЧМ-2022 его команда проиграла Марокко (0:0, пенальти — 0:3) в 1/8 финала турнира и покинула мировое первенство. После неудачного выступления на чемпионате мира специалист подал в отставку.

«Челси» располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков за 21 матч.

Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
ФК Челси
Грэм Поттер
Луис Энрике
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