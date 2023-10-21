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Сегодня, 21:26

«Челси» упустил победу над «Арсеналом», выигрывая 2:0 до 77-й минуты

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Челси» — «Арсенал».
Фото Reuters
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«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 9-го тура АПЛ — 2:2.

Счет на 15-й минуте открыл Коул Палмер, реализовавший пенальти. На 48-й минуте за синих отличился Михаил Мудрик. «Арсенал» смог отыграть один мяч усилиями Деклана Райса на 77-й минуте. Ничью команде Микеля Артеты принес гол Леандро Троссара на 84-й минуте.

«Арсенал» с 21 очком занимает второе место в АПЛ. «Челси» с 12 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Брентфорд», а «Арсенал» дома сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Оба матча пройдут 28 октября.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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