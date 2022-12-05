«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком сборной Канады

Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид намерен продолжить карьеру в одном из клубов английской премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

В услугах 22-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующий контракт канадского футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвида в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвид провел 17 матчей за «Лилль», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2022 он провел 2 встречи и не отметился результативными действиями.